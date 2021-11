Dans un futur proche des océans de la Terre, Beyond Blue bénéficie du soutien scientifique de l'initiative d'exploration et de sensibilisation du monde réel, OceanX, et embrasse ses techniques d'exploration peu invasives. Il raconte l'histoire d'une équipe de scientifiques - dirigée par les océanographes Mirai et André - qui ont entrepris de tester leur "Ocean Sense Network", qui a le pouvoir d'éclairer littéralement les profondeurs inexplorées de l'océan alors qu'ils démêlent son interminable mystères. En se concentrant sur l'océan Pacifique occidental au milieu d'un grand rassemblement multispécifique de cétacés et d'autres créatures, les joueurs se mettront dans la peau (et les palmes) de Mirai, car ils utilisent la technologie pour mieux comprendre les menaces urgentes auxquelles sont confrontées ces profondeurs bleues. Dans le même temps, Beyond Blue présente des images inédites sous licence de Blue Planet II de BBC Studios, développant l'histoire du jeu et éduquant les joueurs sur la vie sociale et émotionnelle de ces baleines - les créatures avec le plus grand cerveau de la planète .

Le jeu Beyond Blue, est disponible sur Switch. Malheureusement, pas de boîte, il faudra ce contenter de la version dématérialisée.Le jeu est aussi disponible sur PS4|PS5, One|Series, PC, et Apple.