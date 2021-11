Le Cosmicube Innersloth est un bonus exclusif à la version physique, contenant des accessoires cosmétiques issus des prototypes réalisés par l'équipe de développement qui ne sont jamais devenus des jeux à part entière. Ce cube est donc la porte sur les secrets de l'équipe Innersloth !





















Le jeu Among Us, nous proposera un bonus exclusif pour les versions physiques.À l'intérieur de cette Édition Crewmate :Le jeu de base Among Us et tous ces DLC : Packs de skins Airship, Polus et MIRA HQ ; packs de bestioles Hamster, Krabouille, Poulpe, Stickmin et pack Mini-coéquipier.Le « Cosmicube Innersloth », exclusif à la version physique !Boîtier lenticulaire 3D de Hannako Lambert (Dual Wield Studio)Feuille d'autocollants Syndrome de l'imposteur, par Alyssa HermanUne des douze cartes d'accès holographiques Mira HQ spécial de Hannako LambertCarte du Skeld, format affiche, créée par Cannon KissaneCode utilisable pour obtenir 6 fonds d'écran pour PC et smartphone d'Amy Liu (Innersloth)À l'intérieur de cette Édition Impostor:Tout le contenu de l’Édition CrewmateTour de cou coéquipier contre imposteur de Hannako LambertPeluche coéquipier violet de Hannako LambertPin's tournant en émail « Tournoyer dans l'espace » de Cynthia HerBoîtier Édition Impostor en édition limitéeÀ l'intérieur de cette Édition Ejected:Tout le contenu de l’Édition ImpostorSteelbook édition limitée de Hannako LambertCouverture en polaire Coéquipier de Hannako LambertBonnet Imposteur rouge de Hannako LambertBoîtier Édition Ejected en édition limitée