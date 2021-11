Mighty Fight est un retour aux combattants d'arène 3D classiques, en mettant l'accent sur les principes fondamentaux des jeux de combat. Choisissez parmi une liste de personnages avec des opportunités de combo distinctes et profondes. Utilisez les mécanismes Hype du jeu pour zoner, échapper, contrer et jouer à des jeux d'esprit avec vos adversaires. Mighty Fight combine l'ancien et le nouveau dans une nouvelle tournure compétitive du genre.

Le jeu Mighty Fight Federation, aura droit à sa boîte, avec en prime une édition collector.La Retro Edition, qui aura seulement 500 exemplaires monde.L'édition rétro comprend :Boîtier et jeu physiques Nintendo Switch avec insert double face et manuel en couleurUne carte de défi numérotée où vous pouvez gagner un patch de défi limité !Boîte rétro de style NES avec artCD Jewel Case Bande originale officiellePack de cartes à collectionner Old School (Packs supplémentaires disponibles séparément)