Le clan de la Mante Noire s’attaque à Okinawa... Incarnez un maître des arts martiaux, Hiro, Meilin ou Shin dans un combat contre des hordes de ninjas, guerriers et démons.



Affrontez le clan pour défendre la vie et la liberté, coopérez avec un autre joueur en mode local à deux et redoublez de combativité jusqu’à l’affrontement final.



Entrez dans une quête passionnante avec ce jeu de plates-formes et d'action aventure se déroulant dans une version mystique et fantastique d’Okinawa.



Le moteur de combat rapide et fluide offre de nombreux mouvements, combos et un système de parade intuitif.



Combattez de nombreux ennemis et boss différents avec des épées, des nunchakus et katanas au fil d'une histoire captivante racontée avec de sublimes scènes en pixel-art.

Le jeu Okinawa Rush, sera disponible le 19 Novembre sur PS4 et Switch.Une édition collector sera aussi disponible.La Black Mantis comprend :Un exemplaire du jeu StandardUn FuturePak numérotéUne boîteCinq cristaux d'énergie issus du jeu conservés dans une boîte d'expositionQuatre cartes d'artworksTrois cartes d'identité des protagonistes et leur moves-listUne clé USB Okinawa Rush contenant la bande-son du jeu