Sage le Dernier Ancien est une classe de type lanceur de sorts et un maître de l’espace et du temps qui libère un pouvoir destructeur impressionnant. Maniant le Kyve cubique comme arme principale, il ouvre des brèches dans l’espace et invoque le Pouvoir d’Ator ainsi qu'un éventail de puissantes magies offensives.

Les capacités du Sage incluent :



Abrasion illusoire : Ouvrez la dimension en pointant Kyve vers l’ennemi puis fermez la dimension pour attaquer l’ennemi tout en retirant Kyve.

Jugement d’Ator : Invoquez le pouvoir d’Ator dans les airs et abattez-le ensuite sur l’ennemi.

Faille temporelle : Poussez le corps dans l'espace de Kyve et récupérez-le après vous être déplacé en toute sécurité sur une courte distance.

Effondrement spatial : Infligez de lourds dégâts aux adversaires en détruisant l’espace autour d’eux.

Pour fêter la sortie du Sage, un événement de montée de niveau avantageux attend les Aventuriers. Les joueurs montant leur Sage au niveau 70 recevront de précieuses récompenses comme 1000 Perles noires, un familier de tier 7 et un Coffre de set de costume légendaire.



Enfin, les amateurs de coopération compétitive peuvent attendre avec impatience le nouveau contenu Escarmouche d’Atumach. L’Escarmouche d’Atumach est un champ de bataille où 25 aventuriers peuvent jouer en 5 factions de 5 personnes. Chaque faction devra à la fois collaborer avec les autres et les affronter tout en se battant contre le boss Roi Griffon. À la fin de l’Escarmouche, les récompenses seront attribuées selon le rang de chaque faction et leur contribution à la défaite des monstres.

