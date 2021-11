s'immerger dans les sons du monde sombre et post-apocalyptique de Dying Light 2 Stay Human.



"Je suis ravi d'avoir cette édition de deux vinyles de ma bande sonore de Dying Light 2 Stay Human. Sur le premier disque, vous suivrez l'histoire du personnage principal et son voyage personnel à travers La ville de Villedor. Comme dans le jeu, vous découvrirez les différentes factions et les choix difficiles qu'il devra faire. Le deuxième disque est plus axé sur le monde, ses environnements et ses dangers, mais dans l'adversité, il y a toujours du temps pour le réconfort et la joie. Ce sera un grand voyage pour tout auditeur et, je l'espère, un vrai régal pour les joueurs", déclare Olivier Deriviere - compositeur de la bande originale.

Le jeu Dying Light 2 Stay Human, aura droit à son album vinyle et CD.Sortie prévue, le 11 Février 2022