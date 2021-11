Il n'y a que vous, les restes abandonnés d'une vie antérieure et la nature florissante qui se sent bien en l'absence de l'homme. Ce monde est à la fois sombre et vide, mais si incroyablement beau.



« Dans les rayons de la lumière » est une parabole d'auteur atmosphérique sur notre place dans ce monde, la vie et la mort. Explorez un territoire mystérieux rempli d'une variété de détails qui révèlent l'histoire. Résolvez des énigmes logiques et étudiez les messages texte en cours de route.

Quête méditative à la première personne

- Une histoire philosophique métaphorique révélée dans l'étude des détails et de l'environnement

- Beaux visuels et bande-son mélodique (composée par Dmitry Nikolaev)

- Deux fins

- Remake du jeu "The Light" (2012)

Le jeu In rays of the Light, débarque en boîte grâce à Red Art Games. Perso, je ne connaissais pas, mais en voyant la bande-annonce, ça m'a bien donné envie de prendre la version boite sur PS5 et accessoirement, commencer une collection de jeu PS5 chez RAG.C'est le premier jeu PS5 de Red Art Games et pas le dernier j'espère.Le jeu sera aussi disponible en boîte sur PS4. Toujours limitée à seulement 999 exemplaires monde et au prix de 19.99€