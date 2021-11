Après la révélation ces derniers mois des 3 héros qu’incarneront les joueurs dans Vampire: The Masquerade

– Swansong, cette nouvelle vidéo s’attarde sur la bande originale du jeu, et plus particulièrement son

compositeur : Olivier Deriviere. Il y aborde son processus créatif pour la création des thèmes de chacun des

héros. Le sens de la justice et de l’honneur de Galeb, la tendresse de Leysha pour sa fille, l’envie de liberté

d’Emem et son statut de reine de la nuit… Olivier Deriviere a puisé son inspiration dans le background de ces

personnages pour leur créer un univers musical unique.



Voici, un journal de développeurs pour Vampire: The Masquerade Swansong