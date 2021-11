Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Dans Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint : Operation Motherland , les joueurs aideront Karen Bowman et les Outcasts à libérer l'île d'Auroa, qui est au centre d'un conflit mondial à venir. Une nouvelle faction d'ennemis, plus dangereuse que jamais, fera tout pour bloquer la progression des Ghosts. Le week-end des Free Play Days comprend un accès complet au contenu du jeu de base ainsi qu'à Operation Motherland . Les joueurs qui achètent le jeu complet verront toute leur progression reportée du week-end gratuit.



Warhammer: Vermintide 2

Warhammer: Vermintide 2 est un jeu coopératif épique à 4 joueurs se déroulant dans le monde de Warhammer Fantasy Battle. Combattez avec vos amis à travers des vagues de hordes et progressez dans le jeu pour débloquer de nouvelles carrières, missions et armes. Cette entrée dans la série étend le combat à la première personne avec 15 carrières uniques, des défis intenses dans le tout nouveau système d'actes héroïques et de nouveaux niveaux époustouflants autour de Helmgart.



Street Power Soccer

Affrontez des légendes du football de rue ou vos amis dans cette expérience de football d'arcade pleine d'énergie. Une variété de modes de jeu et de terrains de jeux extravagants sont disponibles, vous permettant de libérer vos astuces et vos super pouvoirs écrasants pour devenir le prochain Street King. Continuez à vous amuser en économisant jusqu'à 70 % sur le Xbox Store.

Il n'y a pas que Forza Horizon 5, XBOX dévoile le programme du week-end, avec les Free Play Days.Évidemment, nous n'allons pas ce le cacher, nous serons presque tous sur Forza ce week-end.