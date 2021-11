Dans Too Many Humans, la déesse de la Nature Gaia fait appel à son frère Phtisis afin de détruire l’humanité, devenue trop néfaste pour la Terre. Ce dernier ne pouvant intervenir directement, il choisit de lever une armée de morts-vivants pour exécuter ses ordres et préserver la planète. Les joueurs se voient offrir la possibilité d’être à la tête d’hordes de zombies avec pour seul but, celui de détruire l’humanité. Tout au long d’une campagne divisée en différents niveaux, les joueurs apprendront à contrôler la force incommensurable d’une vague de morts-vivants. Ils découvriront au fur et à mesure de nouvelles mécaniques de gameplay qui viendront s’ajouter via des challenges et des mutations, diversifiant l’expérience de jeu.

Dans Too Many Humans, vous incarnez la horde zombie et les vagues d’ennemis. La mort est relative pour les zombies. Grâce à ses prémices uniques pour un jeu de stratégie, Too Many Humans promet une expérience et des tactiques à l’opposé des us et coutumes du genre. Cette fois, vous êtes la menace ! Le gameplay de Too Many Humans se concentre autour de trois axes principaux :



Récupérer des ressources : afin d’alimenter sa horde, il faudra lui apporter de nouvelles troupes en utilisant les humains pour agrandir ses propres rangs. Grâce à la « chair » que le joueur récupérera, il pourra créer plus de zombies et créer d'innombrables vagues pour se défaire de ses ennemis.

Muter vos zombies et adapter votre tactique : plusieurs types de zombies seront disponibles grâce à la mécanique de mutation, qui nécessitera des ressources spécifiques. Certains zombies seront plus résistants, d’autres capables de provoquer des explosions etc. Les joueurs devront donc choisir leurs troupes spéciales et réfléchir à quand les activer pour remporter leurs batailles.

Contrôler le champ de bataille : les joueurs devront composer avec leurs ressources, leurs troupes spéciales et leurs ennemis afin de prendre les meilleures décisions durant le combat. En réussissant cela et en sachant réagir aux défis proposés à chaque niveau, le flot des vagues de zombies garantiront la victoire. En cas de défaite, les joueurs pourront à nouveau lever leur armée des morts et adapter leur stratégie afin de venir à bout des derniers vestiges de l’humanité.

Le jeu Too Many Humans, se dévoile, avec un trailer. Le jeu est développé par RealityZ, un studio français, Too Many Humans, est un jeu de stratégie en temps réel (RTS), avec comme particularité de contrôler des zombies et de tuer tous les humains.Le jeu sera disponible en 2022 sur Steam.