Le jeu Elden Ring aura droit à une édition collectorÀ l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un artbook de 40 pages (un peu abusé le nombre de pages)-Un steebook-La soundtrack en format digitale-Une statuette de Malenia "Blade of Miquella"Le tout dans une belle boîte, en tout cas plus jolie que certaines boîtes de collectors.Pour le moment, pas de prix, mais compter facilement 150-180€[MAJ] une autre édition collector dévoiléeCette édition ajoute ne plus du contenus de la version collector, un casque échelle 1:1 pour 259.99€