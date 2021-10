Il faudra encore attendre, pour voir le visuel !

Après avoir appris la mort mystérieuse de son grand-père dans un incendie, le protagoniste se rend à Mundaun pour la première fois depuis son enfance. Il découvrira bientôt que quelque chose d'ancien et de diabolique hante les habitants restants. La quête pour découvrir le sens de ces événements sinistres emmène le joueur dans une odyssée sur la montagne de Mundaun : des prairies escarpées aux champs pierreux et au sommet enneigé.



Mundaun est un conte d'horreur dessiné à la main avec amour dans une vallée sombre et isolée des Alpes. Explorez diverses zones pleines de secrets à découvrir, survivez à des rencontres hostiles, conduisez des véhicules, remplissez votre inventaire et résolvez une variété d'énigmes faites à la main.

Le jeu Mundaun aura droit à une version boîte, prévue pour cette année. Plus d'infos sur le contenu, le prix et le nombre d'exemplaires dès le mois prochain.