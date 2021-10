-Jeu

-Art intérieur

-Manuel en couleur

-Autocollant exclusif

-Ensemble de 3 cartes à collectionner

-Couverture entièrement réversible -Jeu-Art intérieur-Manuel en couleur-Autocollant exclusif-Ensemble de 3 cartes à collectionner-Couverture entièrement réversible

Après un événement catastrophique sur Terre, l'humanité est dirigée sous terre et dans des nacelles pour sa sécurité. On vous dit que le monde de la surface est dangereux et inhabitable, et qu'à l'intérieur des pods se trouve le seul endroit sûr. Mais lorsque vous êtes projeté du sous-sol dans un accident anormal, vous réalisez que la surface est très bien et qu'il y a plus dans ce monde que vous ne le pensiez. La surface regorge de vie, sauf que... ils semblent tous être des chiens. Et certains d'entre eux parlent.

Super Rare Games, annonce l'arrivée en boîte du jeu Dogworld. Malheureusement, c'est en rupture de stock à l'heure actuelle.Le jeu aura uniquement 3000 exemplaires monde.