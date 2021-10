Stéphane Longeard, CEO de Microids, est enthousiaste quant au développement du titre : « nous sommes heureux de pouvoir montrer les premières images du jeu Goldorak. Endroad est un studio talentueux et nous avons une entière confiance en eux pour retranscrire à merveille l’univers créé par Go Nagai en jeu vidéo. Nous révélerons prochainement les premières images de gameplay ».

« Cela fait maintenant plusieurs mois que nous travaillons avec ferveur sur le développement de Goldorak. Nous voulons créer un jeu d’une grande qualité pour les fans mais aussi pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de connaître Actarus et ses amis. C’est un univers foisonnant qui mérite une attention particulière. Au sein d’Endroad, nous sommes tous passionnés par cette franchise et nous avons à cœur de proposer aux joueurs du monde entier le jeu dont ils rêvent depuis plusieurs décennies. C’est une véritable chance de pouvoir donner vie au célèbre robot et nous mettons à contribution notre expérience pour proposer une aventure exceptionnelle » déclare Colomban Cicéron, Game Director et co-fondateur de Endroad.

GOLDORAK se dévoile enfin, avec un teaser et deux images.Le jeu est prévu pour 2023 sur tous les supports.HS, vous rencontrez aussi un problème pour vous connecter au site ?