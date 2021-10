Special Edition FireCuda PCIe Gen4 NVMe SSD/Special Edition FireCuda External Hard Drive/Special Edition FireCuda SATA SSD

Apportez style et performance à votre système solaire avec cette gamme de disques Beskar™ Ingot Drives sous licence officielle. Ces disques FireCuda Édition spéciale sont tous forgés avec le design des lingots de beskar Star Wars, de quoi ravir les collectionneurs dignes de ce nom qui veulent jouer dans les règles de l'art. Soyez le premier à être informé de la disponibilité de ces disques Beskar™ Ingot Drives.

Seagate dévoile plusieurs DD aux couleurs du Beskar.MAJLe SSD PCIe Gen4 NVMe sera disponible dans des capacités de 500 Go (159,99 $) et 1 To (259,99 $), le SSD SATA sera disponible dans des capacités de 1 To (159,99 $) et 2 To (269,99 $), et le disque dur externe dans une capacité de 2 To (99,99 $).