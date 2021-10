MXGP 2021 permettra aux joueurs d'affronter plus de 40 pilotes des catégories MXGP et MX2, sur les circuits officiels du Championnat 2021. Le mode Carrière est le moyen idéal pour se glisser dans la peau d'un vrai pilote et de partager son adrénaline : les joueurs commenceront par participer au championnat MX2, en rejoignant une équipe ou en créant la leur (avec de vrais sponsors), dans le but d'atteindre la catégorie MXGP et de connaître la gloire. Le mode Carrière offre une immersion accrue grâce aux fenêtres de transfert réelles (où les joueurs peuvent passer d'une équipe officielle à une équipe personnalisée), aux contrats, à l'équipe personnelle, aux défis et aux activités supplémentaires dans lesquelles les joueurs peuvent s'affronter sur de nouveaux circuits et des pistes officielles.



Pour ceux qui ont vraiment la compétition dans le sang, le mode multijoueur est également de retour, revu et amélioré. Il est désormais possible de se qualifier via les lobbies en ligne et les joueurs peuvent choisir parmi différents types de nouvelles expériences telles que les pistes personnalisées et le mode Waypoint personnalisé, accessibles via le Compound.



Et ce n'est pas fini, MXGP21 propose quatre circuits légendaires, des courses emblématiques issues des éditions précédentes. Les joueurs peuvent donc retrouver les circuits d'Ottobiano (Italie), d'Ernée (France), de Leon (Mexique) et d'Agueda (Portugal), qui seront disponibles en mode solo et multijoueur.

In n'y a pas que la F1, FIFA, ou bien Call of Duty, qui proposent chaque année une nouvelle cuvée, nous avons aussi MXGP 2021, qui prépare sa sortie pour le 30 Novembre.Le jeu sera disponible sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC Steam, le 30 Novembre 2021.