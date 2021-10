Plongez au cœur d’une expérience narrative unique, tout au long d’un parcours initiatique vibrant qui éveillera vos sens et vous fera renouer avec vos émotions enfouies.



Incarnez Mimi, et lancez-vous dans l'exploration des précieux moments de votre enfance et des souvenirs partagés avec votre défunte grand-mère. Confrontez vos choix d’adultes à vos doux rêves d’enfants et levez le voile sur des secrets de famille oubliés.



Parcourez les paysages aux milles couleurs estivales de la Dordogne, au cœur de décors somptueux en aquarelle peints à la main. Au cours de votre voyage, remémorez-vous les instants, les panoramas, les senteurs, les sons et les sensations... autant de souvenirs que vous conterez dans votre journal - la collection des mémoires du passé familial de Mimi, un recueil unique à votre expérience et le reflet nostalgique et touchant de votre aventure.

“Avec ce partenariat sur Dordogne, Focus démontre une fois de plus son soutien actif et historique à la scène francophone, mais également sa volonté constante de proposer des titres singuliers et vecteurs d’émotion, déclare Yves Le Yaouanq, Chief Content Officer de Focus Entertainment. Singuliers, comme Cédric Babouche et Aymeric Castaing, tous deux issus du cinéma d’animation, et dont l’expertise et le talent ont permis de transposer leur univers d’aquarelle, peinte à la main, en jeu vidéo riche, vibrant. Emotion également, avec une narration forte, immersive, douce et nostalgique, entre passé et présent, où se confrontent nos rêves et peurs d’enfants, puis nos envies et regrets d’adultes. Au-delà du jeu, plus qu’une rencontre, c’est un échange, entre les équipes d’Umanimation et de Focus, une collaboration qui se fait également autour de valeurs et d’ambitions partagées.”

“Nous sommes ravis d'avoir la confiance et le soutien d'un éditeur comme Focus. Leur expérience et leur aura à l'international sont des facteurs déterminants qui nous confortent dans l'idée qu'ensemble nous saurons faire de Dordogne un succès certain. déclare Aymeric Castaing, président de UMANIMATION GROUP. Avec cette coproduction, nous nous engageons avec encore plus de ferveur dans notre volonté de création d’Histoires Interactives. Dordogne, accompagné de Focus Entertainment en porte les fondations."

"Je suis très heureux de nous associer avec Focus Entertainment sur Dordogne. En tant qu'auteur du projet, c'est un véritable plaisir et honneur d'être accompagné par un tel partenaire de confiance. déclare Cédric Babouche, réalisateur, CCO de UMANIMATION. Dordogne est un jeu atypique qui me tient tellement à coeur que je suis ravi qu'il ait trouvé une seconde maison chez Focus Entertainment."

Le jeu Dordogne, des développeurs du studio "Un Je Ne Sais Quoi", ce trouve un éditeur avec Focus Entertainment.Née de la vision unique du Directeur Créatif Cédric Babouche, Dordogne est une expérience narrative nostalgique et émouvante, sublimée par une direction artistique somptueuse, avec ses paysages en aquarelle peints à la main.[video]http://[/video]Le jeu sera disponible sur Switch et PC en 2022.