Basé sur l'émission télévisée d'animation la plus cool qui n'a jamais existé, BATS met en vedette le comte Bloodvayne et le reste de la Bloodsucker Anti-Terror Squad alors qu'ils combattent Scorpion Supreme et l'organisation terroriste impitoyable STING ! (Syndicat pour la terreur et le non-gouvernement illégal, élu l'organisation terroriste n°1 au monde.)



BATS est un retour aux sidecrolls d'action de l'ère 16 bits, avec une touche moderne. C'est un jeu de combat d'arcade au rythme effréné qui récompense un jeu de précision et un timing parfait au pixel près. Jouez comme un pro ou prenez votre temps pour tuer des terroristes, trancher des têtes et aspirer du sang à votre rythme. C'est à vous! Dans tous les cas, tu vas passer un sacré bon moment.

Le jeu BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad |, arrive en boîte grâce à Red Art Games. Perso, je ne connais pas le jeu, donc si vous connaissez, donnez-moi votre avis dessus !Le prix est toujours de 29.99€, avec 999 exemplaires monde.