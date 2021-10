« C’est vraiment un honneur d’avoir développé un jeu mettant en vedette les Schtroumpfs, » a déclaré Erol Erturk, Executive VP Games & Strategic Partnerships chez Azerion. « Il est bien connu que les Schtroumpfs sont des créatures attentionnées. Peu importe d’où vous venez ou quel âge vous avez, tout le monde a grandi avec les Schtroumpfs et sait à quel point ils se soucient de la nature. C’est pourquoi les Schtroumpfs sont les ambassadeurs des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et les personnages d’un jeu qui sensibilise à cet immense problème mondial ».



« Depuis le début de la série, les Schtroumpfs sont synonymes de solidarité, de courage, d’amitié et de respect de la nature. Ces valeurs sont universelles. Il est donc naturel que les Schtroumpfs soient les vedettes d’un jeu sur la propreté des océans », a déclaré Véronique Culliford, présidente et fondatrice de l’IMPS, et fille de « Peyo », le créateur des Schtroumpfs.



« Avec les Schtroumpfs, nous avons un impact positif sur les gens et la planète. En abordant l’importance de la propreté des océans dans ce jeu, Azerion continue d’utiliser sa créativité et sa portée mondiale pour encourager un sentiment de responsabilité partagée pour la santé de notre monde. C’est une opportunité schtroumpfante à ne pas manquer ! » a déclaré Kyra Steegs, directrice de la RSE chez Azerion.

La plateforme de médias numériques, Azerion, annonce l'arrivée du jeu "Les Schtroumpfs : Ocean Cleanup". Le jeu est déjà disponible (lien en dessous), le jeu sert à sensibiliser et agir contre la pollution marine.