-Jeu en ligne (abandonné requis) et en local jusqu'à 4 joueurs

- Cross-play (abonnement requis) sur Switch, PS4, PS5 et PC

-Une dynamique de jeu unique avec du placement stratégique de blocs

-17 niveaux avec des caractéristiques de jeu uniques

-Créez et partagez des niveaux personnalisés

-Battez-vous pour les meilleurs temps mondiaux dans les niveaux de défi sur toutes les plateformes

-Une énorme bibliothèque de blocs pour créer une variété infinie de niveaux

-Règles et modes de jeu personnalisables

-Mode manette partagée pour jouer en multijoueur avec une seule manette.

-Une bande-son funky et douce

-Comprend un porte-clés en forme de poulet, un code numérique pour la bande-son et un livret Ultimate Chicken Horse Compendium

Le jeu Ultimate Chicken Horse, aura droit à sa version boîte sur Switch.