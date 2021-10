Se déroulant il y a 2 000 ans en Chine, vers la fin de la domination des Han occidentaux, Xuan Yuan Sword 7 voit Taishi suivre la piste d'un mystérieux passage en bambou provenant de la crypte du marquis de Liu, qui promettait la prospérité, mais n'apportait que famine et misère dans son sillage. Pour protéger sa famille et découvrir la vérité sur cette calamité, Taishi Zhao se lance dans un voyage à travers un royaume mythologique rempli d'êtres d'un autre monde qui veulent le détruire.

« Nous sommes ravis que les joueurs puissent désormais mettre la main sur Xuan Yuan Sword 7 sur PlayStation 4 et Xbox One », a déclaré Joshua M French, Responsable de communauté chez eastasiasoft. « C'est formidable qu'une série avec un héritage aussi grand et légendaire soit enfin arrivée en Occident et qu'un tout nouveau public puisse découvrir les merveilles mythologiques et les combats passionnants qu'elle a à offrir. »

Le jeu Xuan Yuan Sword 7 est maintenant disponible sur PS4 et One. Premier jeu de la série légendaire de plus de 30 ans à arriver en Occident, cette version propose une histoire indépendante focalisée sur le héros Taishi Zhao, ce qui en fait le point d’entrée idéal pour les nouveaux venus.Qui a le jeu ?