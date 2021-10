Koh-Lanta : Les Aventuriers



Sortie : 14 octobre 2021

Genre : Aventure/Party-game

Plateformes : PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC/Mac – compatible sur PS5 et Xbox Series X|S

Studio de développement : Magic Pockets

Les Schtroumpfs: Mission Malfeuille



Sortie : 26 octobre 2021

Genre : Aventure / Plateforme

Plateformes : PC, PlayStation 5, PlayStation 4, consoles Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

Studio de développement : OSome Studio

My Universe: My Baby - Chiens & Chats



Sortie : 28 octobre 2021

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4, PC et Mac

Studio de développement : It Matters Games

Les Sisters - Show Devant !



Sortie : 4 novembre 2021

Plateformes : Nintendo Switch

Studio de développement : Balio Studio

My Universe - Interior Designer



Sortie : 4 novembre 2021

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4, consoles Xbox One, PC et Mac

Studio de développement : Magic Pockets



Marsupilami : Le Secret du Sarcophage





Sortie : 16 novembre 2021

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC/Mac. Le jeu sera compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Studio de développement : Ocellus Studio

Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !





Sortie : 25 novembre 2021

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC/Mac. Le jeu sera compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Studio de développement : Mr Nutz Studio

Gear.Club Unlimited 2



Sortie : 30 novembre 2021

Plateformes : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC

Studio de développement : Eden Games

Beyond a Steel Sky



Sortie : 30 novembre 2021

Genre : Aventure

Plateformes : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch

Studio de développement : Revolution Software

My Universe – Doctors & Nurses



Sortie : 2 décembre 2021

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4, PC et Mac

Studio de développement : It Matters Games

Syberia : The World Before



Sortie : 10 décembre 2021

Plateformes : PC (Steam, GOG, Epic Games Store)

Les versions consoles sortiront en 2022

Studio de développement : Koalabs

Alfred Hitchcock - VERTIGO



Sortie : 16 décembre 2021

Genre : Aventure / Jeu narratif

Plateformes : PC (Steam, GOG)

Studio de développement : Pendulo Studios

J'ai regardé la vidéo gameplay de JeuxActu, sur le prochain jeu Astérix et Obélix, bordel, il donne carrément envie. Le jeu est magnifique, le gameplay à l'air fun, avec 50 niveaux en plus, j'ai hâte qu'il sorte.J'ai voulu voir, les futures sorties du studio Microids et il y a encore de belles choses à venir pour la fin d'année.Koh-Lanta : Les Aventuriers mettra un point d’honneur sur le développement de la vie du campement des aventuriers. Rythmée par les interactions avec les autres candidats, vous pourrez décider de les suivre et ainsi participer à la collecte de noix de coco, d’eau ou encore de bois. Pendant ces phases de jeu, il vous sera possible d’explorer la zone de campement à la recherche d’un collier d’immunité, qui pourra vous sauver lors de votre prochain conseil. Mais qui dit Koh-Lanta, dit stratégie ! Vous devrez faire preuve d’esprit en discutant avec vos équipiers. Vos choix influenceront l’issue de l’aventure et il sera crucial d’anticiper les éventuels complots contre vous.Dans son sombre laboratoire, le machiavélique Gargamel a mis la main sur une formule permettant de créer une plante maléfique : la Malfeuille. Très toxique, celle-ci présente un grand danger pour la forêt, et pour les petits êtres bleus ! Une équipe de choc constituée du Schtroumpf Costaud, de la Schtroumpfette, du Schtroumpf à Lunettes et du Schtroumpf Cuisinier part donc à l’aventure pour récolter les ingrédients nécessaires à la réalisation d’un antidote. Heureusement, nos héros pourront compter sur un atout de taille : le Vaporisaschtroumpf, une invention révolutionnaire du Schtroumpf bricoleur, qui leur octroie la faculté d’affronter les ennemis rencontrés, de soigner les plantes touchées par la Malfeuille, mais aussi de sauter plus haut, de planer ou d’aspirer !Chat, chien ou même les deux. Vos nouveaux compagnons n’attendent que vous ! Aidez-les à grandir, prenez soin d’eux et éduquez-les avec amour sans oublier de leur donner un maximum de tendresse et de gratouilles. Chaque animal est particulier et a sa propre personnalité… alors soyez à l’écoute de votre nouveau compagnon et de ses besoins !Wendy et Marine sont prêtes à tout pour organiser la plus grande fête de l’année ! En plus de son mode aventure solo qui invite les joueurs à incarner Wendy ou Marine tout en découvrant un monde ouvert avec de nombreux défis à réaliser, Les Sisters - Show Devant ! propose également un mode multijoueur jouable jusqu’à 4 joueurs (où il sera possible de choisir parmi 16 personnages tirés de l’univers de la BD). Les Sisters - Show Devant !, le jeu parfait pour jouer en famille ou entre amis !Avec My Universe - Interior Designer, lancez votre propre agence en tant que jeune architecte d'intérieur et recevez vos premiers clients dans votre bureau. Discutez avec eux pour découvrir leurs rêves, leurs préférences et leurs attentes pour leur maison. Une fois le projet défini, vous devrez rénover leur maison et remplir les objectifs de la mission pour satisfaire votre client. Plus votre client est satisfait, plus votre notoriété et votre niveau augmentent et plus vous débloquerez de nouveaux objets, styles, possibilités de décoration et des projets plus importants. Continuez ainsi et vous deviendrez bientôt le designer le plus célèbre de la ville ! N'hésitez pas à travailler sur vos propres projets quand vous le souhaitez : vous pouvez choisir la structure de votre maison (appartement, studio, maison ou duplex) et la décorer comme vous le souhaitez !Punch, Twister et Hope sont trois Marsupilamis qui mènent une vie paisible en Palombie. Alors que les trois compères ouvrent un sarcophage maudit en jouant avec des débris sur une plage, ils libèrent par erreur un mystérieux fantôme qui jette une terrible malédiction sur tous les animaux. Heureusement pour eux, les Marsupilamis sont immunisés. Nos trois héros vont devoir partir à l’aventure et ainsi chasser le fantôme afin de conjurer le sort.Inspiré de la célèbre bande dessinée Marsupilami de Franquin, ce jeu de plateforme en 2.5D proposera aux joueurs de traverser des niveaux grâce aux différents Marsupilamis. Vous pourrez utiliser la queue de votre Marsupilami favori pour attaquer vos ennemis, vous accrocher à des anneaux ou encore vous déplacer à toute vitesse ! Bondissez de niveaux en niveaux et découvrez le monde merveilleux des Marsupilamis en passant par une ville côtière, ainsi que la célèbre jungle palombienne avant de vous plonger dans un temple perdu.Dans Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !, nous sommes en 50 avant Jésus Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Les joueurs pourront incarner Astérix et Obélix et devront traverser les paysages les plus iconiques de la saga tout en affrontant une flopée d’ennemis, du simple légionnaire aux pirates, en passant par des brigands ou encore les célèbres Normands.L’équipe de Mr Nutz Studio, qui est en charge du développement d’Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !, proposera aux joueurs une Aventure très respectueuse de la bande dessinée. Les développeurs ont fait le choix artistique de réaliser les personnages, les décors et les animations à la main. Il s’agit d’un véritable parti pris pour rendre hommage au style de l’animation 2D. Cet esthétisme plaira aux amoureux de la licence et aux fans de jeux rétro.Avec son gameplay aussi magique que la potion qui fera plaisir aux fans de beat’em up, Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! proposera un mode coopératif local qui invitera les joueurs à allier leurs forces pour vaincre les ennemis des célèbres Gaulois. Par Jupiter, par Toutatis, par pitié… ils sont fous ces Gaulois !Gear.Club Unlimited, franchise plébiscitée par les joueurs avec plus d’un million de copies vendues à travers le monde sur Nintendo Switch, arrive pour la première fois sur consoles de salon et PC avec Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition.Dans Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition, vous pourrez retrouver l’intégralité du contenu de Gear.Club Unlimited 2 et dévaler pistes et circuits à toute vitesse, avec les voitures les plus prestigieuses. Il sera possible de découvrir plus de 250 courses et de participer aux Porsche Series, tout en conduisant des Porsche mythiques, comme la 911 930 Turbo !Réalisé par Charles Cecil (créateur de la série des Chevaliers de Baphomet), et sublimé par la direction artistique de Dave Gibbons (dessinateur légendaire de Watchmen), Beyond a Steel Sky constitue le successeur spirituel du grand classique Beneath a Steel Sky, sorti il y a plus de deux décennies.Dix ans après les événements du premier opus, Beyond a Steel Sky plonge à nouveau les joueurs au cœur de la fascinante Union City, ville cyberpunk dystopique recélant de mystérieux secrets. Le titre constitue une aventure particulièrement ambitieuse dotée d’une esthétique graphique comics époustouflante. Beyond a Steel Sky redéfinit le genre en proposant un univers dynamique peuplé de personnages contrôlés par une intelligence artificielle, et en permettant aux joueurs de bousculer l’ordre du monde par leurs actions et la façon dont ils résolvent les énigmes du jeu.Dans My Universe – Doctors & Nurses, vous pourrez incarner deux nouvelles recrues qui viennent d’arriver. Créez des affinités avec les membres de votre nouvelle équipe et découvrez des personnalités drôles et touchantes. Attention cependant à ne pas vous laisser distraire par votre rival, le docteur Pierce ! A travers cette aventure, vous pourrez prendre soin de vos nombreux patients qui arriveront au fil des jours. Prêtez attention à eux pour comprendre leurs symptômes et jouez à des mini-jeux amusants pour les soigner. Chaque jour est un nouveau défi avec son lot de surprises !Saga acclamée par la critique et qui a vu le jour pour la première fois il y a près de vingt ans, créée par le regretté scénariste et dessinateur Benoît Sokal. Ce nouvel épisode proposera aux joueurs de découvrir la suite des célèbres aventures de l’héroïne Kate Walker pour cette fin d’année.Au cours d’un périple riche en rebondissements et alors que l’influence de l’Ombre Brune ne cesse de se répandre en Europe, découvrez quel lien uni Kate Walker et Dana Roze. Deux personnages qui affronteront des menaces à travers deux temporalités distinctes.Ed Miller, un écrivain, sort indemne de la chute de sa voiture dans le canyon de Brody en Californie. Désormais en proie à d’intenses vertiges, Ed est convaincu qu’il vient de perdre sa femme et sa fille lors de cet événement. Il entame alors, méfiant, une thérapie qui le conduira à se confier progressivement auprès d’une psychiatre : la docteure Julia Lomas. Celle-ci devra faire face aux réticences de son patient à plonger dans les méandres de sa mémoire afin de découvrir le fin mot de cette histoire. En parallèle, les joueurs suivront l’enquête de Nick Reyes, le sheriff de Cerro Lake, bien décidé à faire toute la lumière sur l’accident d’Ed, et qui sera amené à découvrir de nouveaux éléments troublants…Sans compter, sur les futures jeux, GOLDORAK, The House of the Dead Remake, Tintin, Panzer Dragoon et bien d'autres surprises.