Port Royale 4

Port Royale 4 est arrivé à bon port dans les Jours de jeu gratuit. Prenez la mer dans un monde époustouflant en 4K sur Xbox Series X et en 1080p sur Xbox Series S, aux nuages calculés en temps réel. Vos sauvegardes pourront être transférées entre les générations de console et le jeu est disponible en version Standard et Extended. Cette édition comprend du contenu numérique exclusif, dont 4 phares et les schémas de 5 parcs magnifiques pour décorer vos bases.



Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Avec Naruto to Boruto: Shinobi Striker, découvrez un jeu d’un genre inédit qui vous permet de participer à des combats en ligne en 4 contre 4, dans des environnements dynamiques. Jouez en coopération avec vos amis ou prenez la tête de votre équipe et combattez en ligne pour devenir le meilleur des ninjas !



Dandara: Trials of Fear Edition

Dandara: Trials of Fear Edition est un jeu de plateforme en 2D qui propose les mécaniques d’un metroidvania, rempli de créatures mythiques et riche en exploration. Cette édition offre une grande quantité de contenu inédit, c’est le moment parfait pour découvrir le monde de Sel. Vous y incarnerez Dandara pour défier la gravité en sautant sur le sol, les murs ou le plafond. Réveille-toi Dandara, pour apporter liberté et équilibre à ce monde sans repères !

Les Free Play Days du week-end sont dévoilés et pour moi, ce sera rien sur la liste. Je continue Deathloop, je veux le platine bordel.