DEUX MÉDECINS, UNE AVENTURE INOUBLIABLE

Manipulez le tournevis sonique en rejoignant le treizième docteur (exprimé par Jodie Whittaker) dans une quête pour sauver l'univers, et rencontrez le dixième docteur en cours de route (exprimé par David Tennant lors d'une apparition en tant qu'invité).



Vivez une aventure inoubliable à travers l'espace et le temps, affrontez des monstres terrifiants et résolvez un mystère époustouflant !



ENTREZ DANS LE CHAOSVERSE

Découvrez une menace qui s'étend sur tout l'univers alors que vous cherchez à sauver la réalité d'une série de problèmes intemporels dans cette histoire originale de Doctor Who de Gavin Collinson, auteur du jeu acclamé par la critique Doctor Who: The Lonely Assassins .



VIVEZ UNE AVENTURE INOUBLIABLE

Désormais pour les plates-formes non VR, Doctor Who: The Edge of Reality propose de tout nouveaux personnages, dont le dixième docteur (exprimé par David Tennant) et de nouveaux lieux à explorer, avec une histoire repensée et étendue qui s'appuie sur le jeu précédent The Edge of Temps .



RENCONTREZ UN NOUVEAU NÉMÈSE

Faites face à des monstres classiques de Doctor Who, notamment les Daleks et les Weeping Angels. Découvrez la terreur vêtue de métal des Cybermen et d'autres ennemis à découvrir.

Le jeu Doctor Who: The Edge of Reality se dévoile avec du gameplay.Le jeu sera disponible le 14 Octobre sur PS4. Je ne me souviens plus, s'il y aura une version boîte