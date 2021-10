Il y a six ans, la Légion a envahi et colonisé Torch City, qui était à l'origine habitée par des animaux. Rayton le lapin, un ancien soldat de la guerre de la résistance, vit reclus depuis. Après l'arrestation forcée de son ami, Rayton récupère son poing mécanique et entreprend son voyage de revanche. Il ne s'attendait pas à être impliqué dans un grand complot entre la mafia, la rébellion et la Légion.

Caractéristiques du jeu :



Une carte du monde sophistiquée avec plus de 10 zones différentes à explorer

Des personnages charismatiques avec une narration approfondie dans un monde interculturel unique

Système de combat hardcore : armes multiples, combos flexibles, compétences améliorables

Des performances visuelles de haut niveau basées sur le rendu 3D de l’UE4

Le jeu se déroule dans le Shanghai des années 1930, avec une esthétique dieselpunk

Plus de 15 heures intenses de campagne solo

L'excellent jeu F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch est disponible depuis hier sur PC.Le jeu est développé par TiGames, d'ailleurs une version boîte est disponible au Japon et en Chine sur PS4 et PS5.La version PC ajoute avec elle amélioration graphique, avec du Ray-Tracing, NVIDIA DLSS et la technologie Reflex.Maintenant, en plus de l'Anglais et du Corée, le Français est disponible.Le jeu est vraiment sympa, je vous le conseille si vous aimez l'univers.