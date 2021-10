NDUSTRIA se déroule en 1989 à la veille de la chute du mur de Berlin. Incarnant une scientifique nommée Nora, vous partez à la recherche de votre ami et amant disparu, à la suite d'un mystère qui vous emmène dans une dimension parallèle à la ville de Hakavik, où l'architecture brutaliste de Berlin-Est se confond avec d'étranges appareils technologiques et des robots futuristes. Le jeu de tir énigmatique combine les images et les thèmes du surréalisme et de la science-fiction pour créer un monde inoubliable où le joueur sera poussé par une histoire captivante, une ambiance lynchienne et des séquences d'action FPS intenses alors qu'il travaille pour sauver son ami disparu et découvrir le secrets derrière le cadre séduisant d'INDUSTRIA.

Le jeu INDUSTRIA est disponible sur Steam pour 19.99€. perso, le jeu me plaît bien et j'espère qu'il arrivera sur console.