BUTCHER est un jeu de tir en 2D au rythme effréné et une lettre d'amour pleine de sang aux classiques cultes du genre. En tant que cyborg programmé pour éradiquer les derniers restes de l'humanité, votre seul but est de bien... anéantir tout ce qui bouge. Prenez l'arme de votre choix (de la tronçonneuse au fusil de chasse en passant par le lance-grenades) et frayez-vous un chemin à travers des cachettes souterraines, des villes post-apocalyptiques, des jungles et plus encore. Et si vous vous sentez créatif, il existe de nombreuses autres façons de mettre fin à la misère de vos ennemis - crochets, fosses de lave, scies... aucune mort ne sera jamais la même.



Si vous voulez passer un bon moment à coups de pied dans une fosse de lave et à décorer les murs de sang, BUTCHER est LE jeu qu'il vous faut.

Red Art Games annonce l'arrivée du jeu Butcher en boîte sur Switch.Le jeu est limitée à 2900 exemplaires monde.