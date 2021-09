Une esthétique à couper le souffle au service d’un gameplay brutal et explosif



Mélange d’inspirations issues du manga et du comics, le style visuel à couper le souffle d’Aeon Must Die! est à découvrir dans ce trailer de gameplay rempli d’action et de combos spectaculaires. 14 nouveaux screenshots sont également disponibles pour avoir un nouvel aperçu de l’époustouflante direction artistique du jeu, unique et sans concession.

Entre trahison, romance et quête de vengeance, suivez les traces d’Aeon dans ce beat’ em-up spectaculaire mêlant profondeur d’un jeu de combat, gameplay tactique et punchy, et IA innovante, inspiré de jeux de versus fighting iconiques. Trahi par ses généraux et laissé pour mort, Aeon parvient à fusionner avec vous dans un acte de rage désespéré pour reprendre le combat et assouvir sa vengeance.



Voyagez à travers la cité futuriste de Panthéon et combattez pour le pouvoir, la liberté et votre libre-arbitre dans cet univers au style graphique sans précédent.

Le jeu Aeon Must Die!, dévoile enfin sa date de sortie, avec en plus 5 minutes de gameplay.Le jeu sera disponible le 14 Octobre, sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Et pour tout achat du jeu avant le 28 octobre et obtenez gratuitement en DLC “l’Ensemble du Roi Furieux”, qui inclut un skin pour Aeon et sa moto !