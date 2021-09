Le jeu Disco Elysium, aura droit à une grosse édition collector, en plus de la version avec l'artbook.À l'intérieur, nous retrouverons :-Boîte premium innovante « Couches d'identité »-Sculpture en vinyle « Mind Totem » peinte à la main-Livre d'art relié de plus de 190 pages feat. Oodles d'art et d'histoires inédits-Carte Illustrée en Tissu du District de la Martinaise-Le jeu en édition physique de Disco Elysium avec couvercle réversible, logé dans un élégant étuiRégion Free- Compatibilité mondialeCette édition sera aussi disponible sur Switch, pour 249.99€ sans les frais de port