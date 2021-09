Nous serons vivants, même au-delà de la mort.



Embarquez pour un voyage surréaliste dans l'au-delà pour découvrir les secrets du plan brisé et mystérieux de la mémoire dans ce jeu de plateforme-puzzle à lumière atmosphérique avec un soupçon de furtivité. Explorez un monde voxel chaleureux avec une approche cinématographique intense. Plongez dans cette expérience réflexive profonde, rencontrez ses habitants et sauvez la situation !



Principales caractéristiques



Une expérience cinématique de voxel - DE-EXIT embrasse le choc de l'esthétique voxel minimaliste et des textures simples d'un côté, des fonctionnalités cinématographiques complexes, des effets visuels plus réalistes et même de l'animation de capture de mouvement de l'autre.

Un voyage mystérieux dans un nouveau monde – Vous vous réveillez dans un monde nouveau, intrigant et surréaliste. Où es-tu? Que faites-vous ici? Pourquoi tout semble si différent ? Commencez un voyage plein de questions, de mondes brisés mais de gens pleins d'espoir. Des vues étranges et inattendues et des paysages grandioses. Découvrez ce qui est arrivé au plan de la mémoire et aidez à le réparer.

L'histoire est le noyau - Lancez-vous dans un voyage passionnant où les énigmes, la furtivité, la plate-forme et l'action fonctionnent comme des outils pour potentialiser la cinématographie, l'histoire et le cadre.

Une réflexion sur la mort et l'au-delà – La mort a tendance à être un sujet tabou. Avec DE-EXIT, nous voulons ouvrir la discussion autour de ces sujets fascinants d'un point de vue plus positif que d'habitude. Vous pourrez vivre et entendre parler de la mort sous de nombreux angles différents. Nous espérons que vous apprécierez notre ode à la vie.

DE-EXIT: Eternal Matters, vient d'être dévoilé, le jeu est développé par SandBloom Studio (je ne connais pas, perso) et sera édité par HandyGames.Pour le moment, pas de date de sortie, il faudra encore patienter un peu.