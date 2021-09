Nous sommes donc ravis de vous annoncer que le développement de ces versions a débuté ce jour même. Ce dernier n’en est encore qu’à ses débuts, raison pour laquelle l’arrivée de ces versions risque de prendre du temps. Nous regrettons de ne pouvoir vous livrer ces versions plus tôt mais nous allons tirer profit du temps nécessaire afin de vous offrir un résultat à la hauteur de vos attentes. De plus, les aventuriers possédant déjà une version du jeu pourront procéder gratuitement à une mise à niveau.

Pour célébrer l'arrivée de la Saison +, les nouveaux joueurs sur PC peuvent obtenir gratuitement une édition novice de Black Desert Online en jouant à la version d'essai gratuite et en faisant progresser un de leurs personnages jusqu'au niveau 50. Pour cela, l'essai gratuit de 7 jours est étendu à 14 jours du 15 septembre au 6 octobre. En outre, les joueurs qui atteignent le niveau 56 et terminent la quête d’Éveil et/ou la quête de la Renaissance participeront à une tombola qui leur permettra de remporter l'un des 200 lots légendaires disponibles. Chacun contient des objets en jeu d'une valeur de 250€.

