C'est vrai, terriens, Crypto est de retour et cette fois, il envahit les swinging sixties !



Après que le KGB ait fait exploser son vaisseau-mère, Crypto cherche à se venger et se rend dans des lieux emblématiques des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union soviétique, du Japon et même de la Lune !



Détruisez tous les humains ! 2 est un remake complet du jeu original, ajoutant et améliorant des fonctionnalités tout en (re)construisant le jeu à partir de zéro dans des visuels brillants d'Unreal Engine 4.



Le jeu est développé par Black Forest Games qui a relancé avec succès le Destroy All Humans ! franchise en 2020 et est en développement pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Crypto est de retour avec une licence pour sonder. L'envahisseur extraterrestre revient, plus groovy que jamais. Découvrez le swing des années 60 dans toute sa splendeur induite par les produits chimiques et vengez-vous du KGB pour avoir fait exploser votre vaisseau-mère. Vous devrez former des alliances avec des membres de l'espèce même que vous êtes venu asservir.



Principales caractéristiques



Montrez à ces hippies qui est le patron en utilisant des armes classiques et de nouvelles technologies comme la pluie de météores.

Explorez la Terre Mère des années 1960 et déchargez votre fidèle soucoupe partout dans ses villes fictives.

Défendez un monde beaucoup plus vaste et beaucoup plus ouvert contre ceux qui cherchent à saper votre mission.

Aspirez des humains de différents pays et broyez-les en cocktails ADN pour améliorer vos compétences.

Invitez un ami pour un duo et profitez de l'histoire complète en mode coopératif local à 2 joueurs en écran partagé.

Après le leak, l'officialisation du jeu Destroy All Humans! 2: Reprobed