Principales caractéristiques:



Résolvez des énigmes : 15 salles d'évasion interactives, réparties sur trois packs de lieux étranges et merveilleux : "Labyrinth of Egypt", "Adrift in Space" et "Edgewood Mansion".



Faites équipe avec des amis : chaque salle Escape Simulator prend en charge la coopération en ligne et est conçue pour être mieux jouée par 1 à 3 joueurs. Joignez-vous à vos amis pour tester votre travail d'équipe et résoudre des énigmes ensemble. Deux têtes valent mieux qu'une!



Propulsé par la communauté : utilisez notre éditeur de niveau pour créer votre propre salle d'évasion * de rêve *. Ou plongez dans tout un monde de chambres personnalisées uniques, construites par notre merveilleuse communauté.



Habillez-vous pour impressionner : personnalisez votre personnage et enfilez une série de tenues thématiques, conçues sur mesure pour chaque environnement de puzzle.



Provoquez le chaos ! : Détruisez les vases. Réorganiser les meubles. Faites un gâchis! S'il n'est pas cloué, vous pouvez le ramasser (et forcément le jeter à vos amis)

Le studio Pine Studio annonce, la date de sortie de son jeu de puzzle coopératif, Escape Simulator, le jeu sera disponible le 19 octobre, sur Steam.Mais c'est quoi Escape Simulator ?Explorez une collection croissante de salles d'évasion immersives : résolvez des énigmes, déduisez des énigmes et si tout échoue, cassez des trucs. S'il n'est pas cloué au mur, vous pouvez le ramasser, l'examiner ou le pousser.