Le jeu Asterix & Obelix: Slap Them All! aura droit à une édition encore plus collector que la version collector !?!En effet, Strictly Limited Games annonce une édition Ultra Collector, avec une blinde de goodies.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-XXL Remastered, XXL2 Remastered and XXL3 en dématérialisé-Une figurine en résine d'Asterix et Obélix, dans une peinte couleur or, de 13,5cm de haut-Un certificat d'authenticité (super important je trouve, pour moi, il devrait être présent dans toutes les éditions collectors)-Un poster A2-Une pièce-Un set de stickers transparent-Une lampe LED-Un set de cartes postales-Des couvertures en aluminium-Un set de dessous de verre-Des Arts PrintsAttention, coffret limitée à seulement 3500 exemplaires sur Switch et 1500 exemplaires sur PS4.Le tout pour 149.99€, en exclusivité sur la boutique de Strictly Limited Games.