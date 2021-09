Du 8 au 29 septembre, les joueurs peuvent participer au tirage au sort de six façons différentes. Ils peuvent aussi mettre toutes les chances de leur côté en réalisant l’ensemble de ces six tâches pour obtenir des participations supplémentaires et avoir une plus grande chance de gagner.



Télécharger World Flipper - 20 participations

Suivre @Worldflipper_kg sur Twitter - 1 participation

Retweeter @Worldflipper_kg sur Twitter - 1 participation

Tweeter avec le hashtag #WorldFlipper - 1 participation

Se rendre sur la chaîne YouTube World Flipper - 1 participation

Se rendre sur le site officiel de World Flipper - 1 participation



5 participants recevront une carte cadeau Amazon de 200 $, 10 recevront une carte cadeau Amazon de 100 $ et 15 recevront une carte cadeau Amazon de 50 $.

Il y a quelques jours, je vous ai parler du jeu World Flipper. Eh bien, le jeu refait parler de lui, avec à l'occasion de sa sortie mondiale en faisant gagner des cartes cadeaux Amazon.C'est plutôt cool, comme initiative je trouve.