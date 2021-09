Bienvenue dans le royaume animal !



Et si vous pouviez jouer dans un documentaire sur la nature ? Planez parmi les arbres, combattez de dangereux prédateurs et explorez de magnifiques environnements alors que vous vous lancez dans le voyage d'un phalanger volant pour sauver sa famille.



Away est un jeu maintes fois primé où vous essayez de survivre en tant que petit phalanger volant dans un monde détruit par le changement climatique.

Le jeu Away : The Survival Series, débarque en boîte grâce à Just for Games, sur PS4 et PS5.Cette version boîte, nous proposera quelques goodies:-Le jeu-La bande son numérique-Un artbook numérique-Une lithographieLe jeu sera disponible le 1er Octobre 2021.