“Les révélations d’aujourd’hui donnent aux joueurs un premier aperçu de l’arène, un stade compétitif attirant des chasseurs venant des confins de la galaxie pour y trouver gloire et fortune.” déclare Bernard Kim, President of Publishing chez Zynga. “Donnant un bref aperçu de l’action en équipe dans l’arène, cette bande-annonce présente quelques-uns des personnages hauts en couleurs inspirés de l’univers Star Wars que les fans pourront découvrir dans le jeu. Nos équipes chez NaturalMotion et Boss Alien sont ravis d’en montrer encore plus et ont hâte que les joueurs passent de spectateurs à Hunters dans un proche avenir.”

Un nouveau trailer est disponible pour Star Wars HuntersLe jeu est attendu pour 2022