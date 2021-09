Madden NFL 22



Célébrez la reprise de la NFL avec Madden NFL 22 grâce aux Jours de jeu gratuit. Jouez au mode limité dans le temps Campus Legends college football : Superstar KO ! Choisissez l’une des dix équipes composées de légendes aux carrières incroyables issues de toutes les époques : Clemson, LSU, Nebraska, Texas, Miami, Michigan State, Oregon, Floride, Oklahoma et USC. Vous pourrez aussi vous essayer au mode Franchise, repensé cette année. De nombreuses nouvelles fonctionnalités vous permettront de véritablement prendre le contrôle et même de remporter le Super Bowl. Gérez vos coachs, utilisez les points que vous aurez acquis pour développer des arbres de compétences. Employez la stratégie hebdomadaire pour définir les entraînements de votre équipe, avoir conscience des forces et des faiblesses de vos adversaires et intégrer vos stratégies pendant les matchs. Lorsque le jour du match viendra, vous serez prêt·e à tout. Dans le mode Face of the Franchise, vous pourrez personnaliser votre avatar et jouer votre saison comme vous le voulez, au poste que vous souhaitez. Pour toujours plus de personnalisation, le nouveau système de classe vous laissera modifier les notes, les talents, les attributs et même le gabarit de vos joueurs. Gagnez de la réputation et des niveaux jusqu’à devenir imbattable. Grâce à la progression unifiée, votre avatar, votre progrès et vos récompenses vous suivront, que vous jouiez dans les modes Face of the Franchise ou The Yard.



Tom Clancy’s Rainbow Six Siege



Ce week-end, découvrez l’action explosive en 5 contre 5 de Rainbow Six Siege. Si vous ne connaissez pas encore ce titre doté d’une immense communauté en ligne, vous ferez l’expérience de combats tendus et tactiques où le jeu en équipe prévaut. Utilisez un arsenal toujours plus riche en gadgets et détruisez l’environnement pour assurer votre victoire. Accédez à toutes les cartes et tous les modes pour profiter de l’intégralité de l’expérience, votre progression sera conservée si vous décidez d’acheter le jeu en bénéficiant des réductions exceptionnelles durant les Jours de jeu gratuit.



Blasphemous



Déchaînez la puissance de Mea Culpa, une épée née de la culpabilité même, et massacrez vos ennemis dans ce metroidvania plusieurs fois récompensé. Incarnez Le Pénitent, seul survivant du massacre du « Chagrin silencieux ». Piégé dans un cycle sans fin de mort et de résurrection, vous devez libérer le monde de son terrible destin et atteindre l’origine de votre angoisse. Explorez ce monde cauchemardesque et utilisez des combos dévastateurs et des exécutions brutales pour abattre les hordes de monstres hideux et des boss titanesques, tous prêts à vous arracher les membres. Trouvez et équipez-vous de reliques, de chapelets et de prières pour faire appel aux pouvoirs des cieux et vous aider dans votre quête pour vous libérer de votre damnation éternelle. Pour fêter les deux ans de la sortie de Blasphemous, découvrez les terres torturées de Cvstodia pendant les Jours de jeu gratuit. L’histoire du Pénitent continuera cet hiver : Wounds of Eventide, le dernier chapitre de Blasphemous, sera disponible gratuitement le 9 décembre.

Les nouveaux jeux du week-end sont dévoilés, dans le cadre de l'opération Free Play Days.