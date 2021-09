Beyond A Steel Sky A Steelbook Edition





Le jeu Beyond A Steel Sky, aura droit à son édition collector, en plus de la version steelbook.Perso, pas trop fan de la lampe hologramme.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-L'OST en digitale-Une planche de stickers-Un steelbook, avec un artwork de Dave GibbonsÀ l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-L'OST en digitale-Une planche de stickers-Un steelbook, avec un artwork de Dave Gibbons-Un mini artbook de 50 pages-Un set de 5 Holo cartes-2 stickers XXL-Un dogtag-Une lampe hologramme-Une boîte collector-Un pin'sPour le moment, je ne connais pas le prix, mais je ferai une MAJ dès que j'aurai plus d'informations.