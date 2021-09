Crysis Remastered Trilogy est optimisé et amélioré pour les consoles nouvelle génération, ce qui signifie que les jeux Crysis sont plus fluides et plus performants que jamais. Les jeux originaux tournaient à une résolution moyenne de 720p et jusqu'à 30 FPS. Sur Xbox Series X et PlayStation 5, les rééditions de Crysis sont jouables entre 1080p et 4K jusqu'à 60 FPS, grâce à la résolution dynamique qui permet d'obtenir d'excellentes performances sur le matériel actuel. Outre des gains de performance importants, Crysis Remastered Trilogy offre un éclairage revu et des personnages, armes et environnements visuellement améliorés, ainsi que des textures haute définition pour des images d'une clarté exceptionnelle.

Lancement de Crysis Remastered Trilogy



Crysis Remastered Trilogy sera disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, et PC le 15 octobre en version numérique via l'Epic Games Store, le PlayStation Store et le Microsoft Store au prix de 49,99€.



Lancement de Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered



Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered, incluant les campagnes solo des jeux originaux sortis respectivement en 2011 et 2013, seront lancés sur l'Epic Games Store, le PlayStation Store, le Microsoft Store et le Nintendo Switch eShop le 15 octobre au prix de 29,99€ chacun. Les versions boîte pour la Nintendo Switch seront disponibles plus tard.



Crysis Remastered – Disponible dès maintenant



Crysis Remastered, reprenant la campagne solo du jeu original de 2007, a été lancé l'automne dernier et est disponible dès aujourd'hui en version numérique sur l'Epic Games Store, le PlayStation Store, le Microsoft Store et le Nintendo Switch eShop au prix de 29,99€.

