le mode Vague demandant de survivre face à des hordes d'ennemis. Ces vagues d'adversaires sont générées aléatoirement, il faudra obtenir des améliorations pour tenter de survivre le plus longtemps possible, et si vous tenez 20 rounds, vous gagnerez un katana inédit et exclusif au mode Vague.

Un nouveau DLC gratuit pour Ghostrunner est maintenant disponible pour les possesseurs du jeu.Perso, j'attends le jeu sur PS5, préco en même temps que Death Stranding Director's Cut.