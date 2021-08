Spiritfarer débarque dans une édition collector de toute beauté.À l'intérieur nous retrouverons :iam8bit exclusifRéplique Everlight entièrement fonctionnelleBoîte de présentation de lanterne Constellation innovante et haut de gammeEnsemble de cartes postales et de timbres à collectionner, mettant en évidence des lieux exotiques du jeu + une quête secondaire personnelle que vous seul pouvez faire !Carte de téléchargement numérique pour la bande originale de Spiritfarer du compositeur Max LLCarte de téléchargement numérique pour le livre d'art Spiritfarer de 96 pagesÉdition physique de Spiritfarer avec une couverture exclusive et réversible de l'illustrateur acclamé Aidan Yetman-Michaelson (Region Free - Worldwide Compatibility)Comprend toutes les mises à jour de contenu numérique pour le jeu