Si comme moi, vous attendiez une version boîte du jeu Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, vous avez bien fait d'attendre un peu. En effet, le jeu sortira bien en boîte sur PS4 et XBOX pour 19.99€ et sur Switch pour 29.99€.Nous devons cette version boîte à Aspyr Media et THQ Nordic. La date de sortie est même déjà connue, ce sera disponible le 26 octobre 2021.