La boîte me fait penser à une boîte de vieux rasoir, classe.

-Victor Vran : Overkill Edition sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch enfermé dans l'inlay et la pochette de la variante limitée Black Label.

-De superbes impressions d'art choisies à la main. Y compris Motorhead à travers les âges.

-Bande sonore sur CD et téléchargement numérique par le célèbre compositeur George Strezov.

-Une carte d'authenticité de Wired Razor - numérotée individuellement.

-Impression d'art iconique en Alu-dibond coupé au rasoir.

-Cartes à collectionner de la collection Wired Productions.

-Le voyage - l'histoire de Wired et Haemimont en images.

Le tout est présenté dans une boîte argentée Black Label haut de gamme sur mesure, enveloppée dans le Wired Razor Sleeve - une finition noire avec un motif de tatouage en relief.

Wired Productions, présente sa série Black Label, ça collection signature de jeu en physique. Et ça donne vraiment envie de faire la collection de cette Black Label.Le premier jeu de cette nouvelle collection est Victor Vran.À l'intérieur nous retrouverons :Comme nous pouvons le voir, cette collection est vraiment soigné aux petits oignons. La qualité à l'air vraiment au rendez-vous.Seulement 2500 exemplaires sont disponibles pour 69.99£