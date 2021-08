Vanguard fournit une expérience totale aux fans de Call of Duty au travers du mode Campagne, du Multijoueur en ligne et du mode coopératif Zombies. Les joueurs seront témoins des origines des forces spéciales alors qu'elles changent le visage de l'histoire, formant la Task Force One dans une campagne narrative tentaculaire sur la Seconde Guerre Mondiale couvrant les fronts de l'Est et de l'Ouest de l'Europe, du Pacifique et de l'Afrique du Nord. Le multijoueur proposera 20 cartes dès le lancement. Les fans de Zombies pourront vivre une expérience « signature » du jeu de mort-vivants, ce qui marquera un premier crossover Zombies pour Call of Duty.

« Call of Duty: Vanguard est prêt à offrir une gamme étonnante d'expériences de jeu pour l'ensemble de la communauté Call of Duty. L'étendue du contenu de Vanguard est une marque de fabrique du titre, avec plus de cartes multijoueurs au premier jour que jamais et le premier crossover Zombies de l'histoire de Call of Duty », a déclaré Johanna Faries, General Manager, Call of Duty, Activision. « Les fans de Warzone découvriront également une multitude de nouvelles choses passionnantes à venir dans le cadre du nouveau lancement. Nous avons hâte de bientôt partager plus de choses. »





Le jeu sera disponible le 5 Novembre 2021.