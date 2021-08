Les nouveaux jeux du week-end sont dévoilés, dans le cadre de l'opération Free Play Days.Profitez de la QuakeCon 2021 pour commencer l’aventure sur Xbox. Vous pouvez vous lancer dès maintenant dans ce RPG immense et découvrir la quête des Portes d’Oblivion faisant office de prologue pendant les Jours de jeu gratuit. De plus, le jeu de base, le chapitre Blackwood et les packs de Couronnes sont en soldes, ne manquez pas cette occasion !Découvrez Hood: Outlaws & Legends et menez à bien le casse parfait avec vos amis. Deux équipes de 4 s’affrontent simultanément, formez votre bande de hors-la-loi et pillez les trésors de gigantesques forteresses lourdement gardées. À l’aide des capacités spéciales de chaque personnage, infiltrez les lieux sans être vus, ou dominez les gardes et l’équipe adverse dans un bain de sang. Nous sommes tous des hors-la-loi, mais ce week-end, vous pourrez devenir des légendes !Découvrez le récit épique de la quête d’une tranche de pain pour devenir un toast. Menez cet aventurier intrépide de la cuisine au monde extérieur en traversant la maison d’un propriétaire qui ne se doute de rien, ou presque, et conduisez-le là où aucun autre pain n’a jamais mis les miettes !Valide jusqu’au lundi 23 août à 8h59, pour Hood et I Am Bread.