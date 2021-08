Marvel's Guardians of the Galaxy mêle trois genres musicaux distincts dans sa bande-son : des morceaux orchestraux épiques, une mixtape aux petits oignons avec des morceaux sous licence des années 80

Steve Szczepkowski explique : "La musique est intrinsèque à la franchise des Gardiens et nous voulions en faire un élément important de l'expérience de gameplay. La bande-son est infusée dans l'ADN du jeu et l'utilisation que nous en faisons va bien plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir. Que ce soit pour booster les combats avec le Rassemblement ou pour donner vie au groupe préféré de Star-Lord, chaque élément a été sélectionné avec soin et ajouté pour améliorer l'histoire de ce groupe de marginaux rock'n'roll."

Aujourd'hui, Square-Enix dévoile un trailer pour la musique du jeu Marvel's Guardians of the Galaxy.Le jeu sera disponible le 26 Octobre 2021, sur tous les supports.