Pour lancer sa première saison, Hood accueillera son premier nouveau hors-la-loi, Eidaa, gratuit pour tous les joueurs. Dotée d’un ensemble de mouvements et d’avantages personnalisables uniques, Eidaa est une incroyable combattante et une adversaire redoutable sur tous les fronts du champ de bataille.



Nous sommes également heureux de vous présenter une autre mise à jour clé de Hood avec la refonte du système de treuil qui change radicalement la donne en améliorant et augmentant l'intensité de la phase finale critique de chaque match. Ce nouveau système permettra aux deux équipes de remporter le coffre au trésor, menant à une expérience plus juste et plus équilibrée dans laquelle chaque étape du braquage compte vraiment !

Hood: Outlaws & Legends devoile sa Saison 1 : Samhain avec du nouveaux contenus dès le 2 Septembre !Il y aura aussi pas mal de costumes pour les personnages du jeu.Le jeu fera partie des jeux du Free Play Days de ce week-end. Ce sera l'occasion de l'essayer sur One.Perso, j'ai le jeu sur PS5 et il est vraiment sympa, les mécaniques de gameplay sont simples et c'est fun avec des potes.Par contre, il n'y a pas encore assez de Map.