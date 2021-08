Battlefield 4

Battlefield 4 redéfinit le genre des blockbusters d’action en estompant toujours plus la frontière entre jeu vidéo et réalisme. Grâce à des environnements destructibles dynamiques, des combats épiques à bord de véhicules et une guerre totale, Battlefield 4 vous offre une plus grande liberté d’action et de choix pour une expérience inédite.

Neon Abyss

Mélange explosif de l’action rapide des jeux de tir et des mécaniques profondément complexes des rogue-likes, Neon Abyss vous met dans la peau d’un membre de la « Grim Squad ». Avec des synergies d’objets à foison et un système d’évolution de donjon unique, chaque partie sera différente et tous vos choix influenceront les règles du jeu. Si vous avez besoin de compagnie lors de votre périple dans les profondeurs de l’Abyss, ou simplement d’aide ou d’une puissance de feu supplémentaire, vous pourrez trouver des œufs qui donneront naissance à un familier aléatoire, doté d’une capacité spéciale qui évoluera en fonction de votre temps de survie.

AO Tennis 2

AO Tennis 2, le jeu officiel de l’Open d’Australie, est l’unique expérience de tennis conçue pour et par sa communauté. Créez vos propres joueuses et joueurs, stades et matchs de légende. Rejoignez la compétition en simple ou en double pour atteindre le sommet du tennis mondial en Mode Carrière en affrontant les meilleurs joueurs et joueuses de l’ATP et de la WTA.

Les nouveaux jeux "gratuits" pour les abonnés Gold et Game Pass Ultimate, sont dévoilés et téléchargeable.J'ai pas réussi à finir Bee Simulator, j'ai eu trop de choses à faire et ce week-end rien pour moi.