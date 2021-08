"Nous disposons des ressources et talents permettant de couvrir tous les aspects du jeu, de son envergure en passant par la qualité de sa production et de son interface. Notre ambition est de faire plus qu'une simple suite. Ce que nous voulons offrir aux joueurs, c'est une expérience qui va bien au-delà du Frostpunk original", déclare Jakub Stokalski, co-directeur de Frostpunk 2.



Jakub partage également sa vision de Frostpunk 2 : "Les joueurs doivent s'attendre à de grandes possibilités de choix, à la liberté de façonner la société et la ville comme ils l'entendent - et à en assumer les conséquences. Frostpunk 2 s'appuie sur les conflits de son prédécesseur - la survie contre les valeurs humaines, la vie contre le gel arctique. Mais surtout, il ajoute une nouvelle couche qui est présente dans de nombreux aspects du jeu - que ce soit la politique, la société ou le progrès technologique - la lutte des humains avec leur propre nature”.

11 bit studios annonce une suite au jeu Frostpunk, sans date pour le moment. (pas vu en tout cas).Pour l'occasion, Frostpunk est gratuit actuellement sur Steam jusqu'au 16 Août.